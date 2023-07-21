В селе Белгородской области снаряды ВСУ повредили линии подачи газа и света

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

ТАСС, 21 июля. Вооруженные силы Украины обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Повреждения получили автомобили, нарушена подача газа и электроэнергии, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения", - написал он.

По данным Гладкова, на месте задействовали аварийные бригады и оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.