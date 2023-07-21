21 июля, 10:21
Военная операция на Украине

В селе Белгородской области снаряды ВСУ повредили линии подачи газа и света

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет

ТАСС, 21 июля. Вооруженные силы Украины обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Повреждения получили автомобили, нарушена подача газа и электроэнергии, сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения", - написал он.

По данным Гладкова, на месте задействовали аварийные бригады и оперативные службы, продолжается подомовой обход территории. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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