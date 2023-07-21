21 июля, 10:52

В Москве задержали бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Игорь Стрелков (Гиркин)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Его жена Мирослава Регинская сообщила, что Стрелкову выдвинуты обвинения по статье "Экстремизм"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) задержан в Москве. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его жена Мирослава Регинская.

"Моему мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм)", - сказала она.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о задержании. "Утром в пятницу в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Игорь Гиркин в 2014 году руководил ополчением ДНР, занимал должность министра обороны республики. Также он занимал должность руководителя общественного движения "Новороссия". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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