21 июля, 11:33

Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест участников акций с сожжением Корана в Швеции

Среди них - Расмус Палудан и Салван Момик

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Анкары выдала ордер на арест десяти участников акций с сожжением Корана в Швеции. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Beng Turk со ссылкой на главу Минюста Турции Йылмаза Тунча.

Среди них - Расмус Палудан и Салван Момик.

21 января лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед диппредставительством Турции в Стокгольме. В своей речи он раскритиковал президента Турции Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Затем, 28 июня, с разрешения полиции Швеции прошла акция в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его.

Турция решительным образом осуждает подобные акции и призывает шведские власти останавливать их проведение. 

Теги:
ШвецияТурция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация