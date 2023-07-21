Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест участников акций с сожжением Корана в Швеции

Среди них - Расмус Палудан и Салван Момик

АНКАРА, 21 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Анкары выдала ордер на арест десяти участников акций с сожжением Корана в Швеции. Об этом сообщает в пятницу новостной портал Beng Turk со ссылкой на главу Минюста Турции Йылмаза Тунча.

Среди них - Расмус Палудан и Салван Момик.

21 января лидер правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран перед диппредставительством Турции в Стокгольме. В своей речи он раскритиковал президента Турции Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Затем, 28 июня, с разрешения полиции Швеции прошла акция в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его.

Турция решительным образом осуждает подобные акции и призывает шведские власти останавливать их проведение.