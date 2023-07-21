21 июля, 11:12

В Ростове-на-Дону в результате стрельбы в салоне красоты пострадали два человека

Проводится проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в салоне красоты на улице Подвойского в Ростове-на-Дону, в результате инцидента двух человек госпитализировали, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант, используя травматическое оружие, произвел выстрел в потерпевшую, после чего ранил себя. В настоящее время оба участника происшествия госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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