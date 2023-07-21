21 июля, 11:11,
обновлено 21 июля, 11:23

Адвокат Игоря Стрелкова пока не знает причины его задержания

Александр Молохов сообщил, что ему неизвестно, куда бывшего главу ополченцев ДНР увезли оперативники и сотрудники СК

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Причина задержания бывшего главы ополченцев ДНР Игоря Стрелкова пока неизвестна, сообщил в пятницу ТАСС его адвокат Александр Молохов.

"Игоря Ивановича задержали оперативники и сотрудники СК. Куда увезли, пока не знаем. Причина задержания тоже пока неясна", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в Москве задержан Игорь Стрелков (Гиркин). В настоящее время с ним проводятся следственные действия. По словам жены Стрелкова Мирославы Регинской, ее мужу выдвинуты обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа ей неизвестно, на связь он не выходил.

Игорь Гиркин в 2014 году руководил ополчением ДНР, занимал должность министра обороны республики. Также он занимал должность руководителя общественного движения "Новороссия". 

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