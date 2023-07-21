Мосгорсуд оставил блогера Хилми Форкса под арестом на 12 суток

Его обвинили в мелком хулиганстве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным административный арест блогера Хилми Форкса (Хильми Олейника) на 12 суток за мелкое хулиганство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в пятницу.

"Х. К. Олейник обвиняется в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка. Постановлением Симоновского районного суда города Москвы блогеру назначено наказание в виде ареста на 12 суток. Московский городской суд оставил без изменения арест блогера", - сказали в пресс-службе.

Ранее суд оштрафовал Олейника на 1 тыс. рублей, протокол был составлен за драку в кафе "Вкусно - и точка".

Вместе со статьей о мелком хулиганстве следователи возбудили в отношении него уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием СМИ или интернета). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.