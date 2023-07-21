21 июля, 12:16

В Красноярском крае двое детей пострадали при пожаре

Их передали медикам

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Двое детей пострадали при пожаре в доме в Енисейске Красноярского края. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В результате случившегося пострадали двое мальчиков. Их передали медикам", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожар произошел в двухквартирном доме на улице Фефелова. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в настоящее время возгорание локализовано. Идет проливка и разбор завалов. Дом принадлежит к памятникам архитектуры регионального значения. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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