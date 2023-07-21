В ФРГ десятки полицейских по ошибке больше суток искали львицу

Бургомистр населенного пункта Кляйнмахно Михаэль Груберт сообщил, что животное, которое засняли очевидцы, "с высокой степенью вероятности" является кабаном

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германская полиция прекращает поиски дикого зверя, которого изначально приняли за львицу. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала n-tv бургомистр населенного пункта Кляйнмахнов, который расположен на границе с Берлином, Михаэль Груберт.

По его словам, животное, которое засняли очевидцы в ночь на четверг, "с высокой степенью вероятности" является кабаном. "Нет никаких серьезных свидетельств", которые подтверждали бы версию о львице, сказал он. Как добавил Груберт, такие выводы основаны на заключении сразу нескольких независимых экспертов.

Очевидцам в ночь на четверг удалось заснять короткое видео, на котором можно распознать хищника, похожего на львицу. Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии предупредило жителей Берлина об опасности нападения.

Полиция начала поиски, которые продлились с утра четверга и не прекращались даже ночью. В операции были задействованы вертолеты и дроны. Правоохранители призывали жителей избегать лесных массивов на южных окраинах Берлина и рекомендовали по возможности не выходить из дома. За все это время не было найдено ни одного следа, который указывал бы на перемещение львицы.

Груберта спросили на пресс-конференции, во сколько обошлась поисковая операция германским налогоплательщикам, но он не смог ответить на этот вопрос.