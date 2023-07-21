21 июля, 12:32
Военная операция на Украине

Белгородскую область за сутки со стороны ВСУ обстреляли более 130 раз

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших при обстрелах нет

ТАСС, 21 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области более 130 боеприпасов, в том числе сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) две гранаты. Пострадавших при обстрелах нет, но имеются повреждения домов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 4 артиллерийских и 3 минометных снаряда, по селу Солнцевка - 1 артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшена одна граната. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок - зафиксировано 10 прилетов. В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА одну гранату, в Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета обстреляли окраины хутора Старого и села Тишанка - зафиксировано 18 и 15 прилетов соответственно. В Грайворонском городском округе на окраине села Новостроевка-Вторая зафиксировано 6 прилетов, по селу Смородино выпущено 5 артиллерийских снарядов. Как уточняет глава региона, пострадавших нет, но в Смородине в 3 частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, крыши и ворота, повреждены линия газоснабжения и помещение сельхозпредприятия.

Губернатор также отметил, что в Краснояружском районе по селу Вязовому выпущено восемь артиллерийских снарядов, осколками повреждены 3 частных домовладения, 1 хозпостройка, также по окраине села Графовка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Староселья - один, на окраине села Поповка зафиксировано 5 прилетов, от которых никто не пострадал. Были повреждены линии газо- и электроснабжения, которые к данному моменту восстановлены.

"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов, по хутору Марьино - 9 минометных снарядов, по селу Терезовка - 6, по поселку Ленинский - 4. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Под минометный обстрел попали села Муром и Нехотеевка - зафиксировано по 2 прилета в каждом, никто не пострадал. В Муроме осколками снарядов посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи", - написал губернатор Белгородской области. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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