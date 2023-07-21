В Пудожском районе Карелии временно перекрыли участок федеральной трассы из-за подтопления

После проведения ремонтных работ движение будет восстановлено

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Участок федеральной трассы А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" временно перекрыт для всех видов транспорта из-за подтопления в районе деревни Песчаное, расположенной в Пудожском районе Карелии. Об этом журналистам сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

"В связи с подтоплением автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-119 Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на км 496 (д. Песчаное, Пудожский район) по причине обильных осадков, ФКУ Упрдор "Кола" информирует о временном перекрытии движения для всех видов транспортных средств", - сказано в сообщении.

В Упрдор "Кола" добавили, что после проведения аварийно-восстановительных работ движение будет восстановлено. О его открытии сообщат дополнительно.

По данным, опубликованным в группе Госавтоинспекции Карелии во "ВКонтакте", объездных путей подтопленного участка нет. Водителей призвали воздержаться от поездок в данном направлении, а также выполнять требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков.

По информации Карельского гидрометцентра, 21 июля местами по южной половине региона, в том числе в Петрозаводске, ожидался очень сильный дождь. В четверг ГУ МЧС по республике сообщало, что с 00:00 мск 21 июля до 9:00 24 июля ведомство переводится на усиленный режим работы. Ночью 22 июля местами по центральным и южным районам Карелии также ожидается сильный дождь.