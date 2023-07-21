Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере

ТАСС, 21 июля. Следователи задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Задержан [Полежаев] по статье 290 УК РФ, по [подозрению во] взятке в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за систематическое невыполнение обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке. Населенные пункты ежедневно обстреливают Вооруженные силы Украины, осколками повреждены многоквартирные дома, частные домовладения и другие объекты.