В Казахстане пресекли деятельность нарколаборатории, организованной гражданином Украины

Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

АСТАНА, 21 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана пресекли деятельность организованной гражданином Украины преступной группы, которая занималась производством наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Министерства внутренних дел.

"Сотрудниками столичного департамента полиции совместно с департаментом по противодействию наркопреступности МВД в ходе длительной разработки с проведением комплекса оперативно-следственных мероприятий, согласованных с прокуратурой, пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков и их реализацией на территории Казахстана. Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано семь участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины, прибывший в страну для производства запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

При обыске в нарколаборатории было изъято 22 кг изготовленной "синтетики", что составляет порядка 100 тыс. доз. "Там же было обнаружено более 2 тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков", - пояснили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело. Организатору преступной деятельности грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.