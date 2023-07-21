В Дагестане задержали косметолога по факту смерти пациентки после процедуры

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после проведения косметологической процедуры. Подозреваемая задержана, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

"Следственным отделом по Кировскому району города Махачкалы следственного управления СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствием установлено, что 19 июля 2023 года в вечернее время подозреваемая, находясь в своей квартире, расположенной по улице Героев Дагестана в Махачкале, в отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности перед проведением косметологической процедуры ввела своей знакомой в качестве обезболивающего средства препарат, от которого 22-летняя жительница города скончалась на месте. Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.

Ранее председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан возбудить уголовное дело по факту инцидента, а также представить доклад о ходе расследования.