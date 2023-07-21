В Дагестане по делу об истязаниях задержали санитарку республиканского психдиспансера

По версии следствия, подозреваемая издевалась над пациентом, который находился в беспомощном состоянии и в зависимости от нее

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения персонала с пациентом республиканского психоневрологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по Советскому району города Махачкалы СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении санитарки мужского отделения ГБУ РД "Республиканский психоневрологический диспансер" по факту истязаний, совершенных в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (п. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ). <…> Подозреваемая задержана", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 июля подозреваемая, находясь на своем рабочем месте, причинила физические и психические страдания путем совершения насильственных действий с издевательствами и мучениями в отношении пациента медицинского учреждения, который находился в беспомощном состоянии и в зависимости от нее.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - добавили в пресс-службе.