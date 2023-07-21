В Ростове-на-Дону умерла пострадавшая во время стрельбы в салоне красоты

Возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Женщина, которая получила ранение во время стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-Дону, умерла в больнице. Стрелявшего мужчину госпитализировали. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Следственным отделом по Пролетарскому району Ростова-на-Дону следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". По версии следствия, подозреваемый, находясь в одной парикмахерских, произвел несколько выстрелов в свою бывшую супругу, а затем ранил себя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась. Подозреваемый находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МВД по Ростовской области сообщали, что мужчина устроил стрельбу из травматического оружия в салоне красоты на улице Подвойского в Ростове-на-Дону, полицейские проводят проверку.