Полиция Чехии задержала мужчину, угрожавшего смертью политикам в Facebook

Ему грозят три года заключения

ПРАГА, 21 июля. /ТАСС/. Чешская полиция задержала мужчину, угрожавшего в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) убийством политикам республики. Ему грозят три года заключения. Об этом пресс-служба полиции сообщила в пятницу в Twitter.

"Менее чем за сутки, прошедшие после распространения угроз в социальной сети, криминалисты отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом [управления] пражской полиции задержали мужчину, которого обвинили в совершении уголовного преступления, [выражающегося] в выступлении с угрозами с целью воздействовать на официальное должностное лицо. В случае осуждения судом ему грозит [провести] три года в заключении", - говорится в сообщении.

Полиция не конкретизировала, кому из высокопоставленных должностных лиц угрожал подозреваемый. Между тем ее официальным представитель Ян Данэк уточнил для новостного портала idnes.cz, что угрозы смертью адресовались многим политикам.

Задержанный, как следует из его поста в Facebook, текст которого представила полиция в Twitter, угрожал членам правительства республики и другим чешским политикам виселицей и расстрелом.