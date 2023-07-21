21 июля, 14:25,
обновлено 21 июля, 14:39

ФСБ просит арестовать Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Владимир Ващенко/ ТАСС
Игорь Стрелков
© Владимир Ващенко/ ТАСС

Бывшему министру обороны ДНР уже предъявили обвинение

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ФСБ просит арестовать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

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"Рассматривается ходатайство следователя УФСБ Москвы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Гиркину И. В. по делу, возбужденному по статье 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - сказала судья Олеся Менделеева. По ее словам, Стрелкову уже предъявлено обвинение.

Сам обвиняемый ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, однако судья отказалась это сделать, отметив, что оснований для этого нет. 

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