Суд в Смоленске арестовал подростка, избившего сверстника с инвалидностью

Его взяли под стражу на два месяца

ТАСС, 21 июля. Суд в Смоленске по ходатайству следователей на два месяца арестовал подростка, избившего из хулиганских побуждений 17-летнего инвалида. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Подростку, причинившему телесные повреждения несовершеннолетнему, предъявлено обвинение в хулиганстве. Сегодня по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, пострадавший имеет справку об инвалидности.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 июля возле железнодорожного переезда в микрорайоне Гнездово Смоленска. Компания подростков беспричинно оскорбляла проходившего 17-летнего подростка. Затем 15-летний подросток из хулиганских побуждений нанес нсовершеннолетнему с инвалидностью удары в область головы и туловища, происходящее сняли на мобильный телефон.

Видеозапись 19 июля получила распространение в местных СМИ и соцсетях, в тот же день следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). 20 июля подозреваемого в совершении преступления подростка задержали.