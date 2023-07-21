Под Ростовом-на-Дону загорелся склад с макулатурой

Площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 17:15 мск поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2 тыс. кв. м. В 17:00 мск объявлен ранг пожара 2", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в Аксае Ростовской области на улице Пороховая Балка, 2А, его тушат 53 человека и 15 единиц техники.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности. "При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - уточнили в ведомстве.