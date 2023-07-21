21 июля, 14:46

СМИ: причиной взрыва в центре Йоханнесбурга стало возгорание метана в сточных трубах

Один человек погиб, еще 48 получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 21 июля. /ТАСС/. Возгорание метана, скопившегося в забитых нечистотами городских сточных трубах, стало причиной взрыва 19 июля в центре Йоханнесбурга. Об этом сообщила в пятницу местная радиостанция EWN со ссылкой на власти мегаполиса.

В ходе расследования было установлено, что в водосточной системе под одной из улиц воспламенился метан, который появился в результате накопления в трубах органических отходов, приводит радиостанция выводы специалистов.

При взрыве погиб один человек, еще 48 получили ранения. Ранее власти предположили, что произошел взрыв на магистральном газопроводе.

Очевидцы передают, что перед происшествием в воздухе ощущался сильный запах газа. Взрыв привел к обрушению 400-метровой секции проезжей части улицы - четырехполосного шоссе.

Пострадавший район в настоящее время закрыт для людей и машин, на улице ведутся аварийные работы. Во многих кварталах центральной части Йоханнесбурга из-за последствий взрыва уже третий день нет электричества и водопроводной воды. 

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