В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Это позволило привлечь для помощи регионам дополнительные ресурсы

ТАСС, 21 июля. Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации введен в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны (входит в Рослесхоз).

"В связи со сложной лесопожарной обстановкой на труднодоступных и удаленных территориях Дальнего Востока, в трех сопредельных регионах - Якутии, Амурской области и Хабаровском крае введен режим ЧС межрегионального уровня. Для стабилизации обстановки привлечено более 1,7 тыс. человек, 18 самолетов и вертолетов, 160 лесопожарных тракторов, бульдозеров, автоцистерн и другой наземной техники", - говорится в сообщении.

Введение особого режима позволило привлечь для помощи регионам дополнительные ресурсы, в том числе парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Архангельской области, Забайкальского. Приморского краев, Бурятии, Еврейской автономии.

"В регионах уже почти месяц стоит жаркая, ветреная погода с дефицитом осадков и грозовой активностью, приносящей огонь в раскаленный и иссушенный лес. Несмотря на все сложности, с 1 по 20 июля в Хабаровском крае, Амурской области и Якутии ликвидировано 244 пожара, в том числе 229 - труднодоступных и удаленных. Наземную технику удалось забросить на 61 очаг из 244. 168 пожаров потушены исключительно вручную. Покорение стихийного огня парашютисты-десантники Авиалесоохраны обеспечивают с помощью контролируемого встречного отжига. Это единственный эффективный метод для борьбы с действующими на Дальнем Востоке лесными пожарами. Прямое тушение пламени из ранцевых огнетушителей используется точечно", - рассказали в ведомстве.