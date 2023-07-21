21 июля, 15:33,
обновлено 21 июля, 16:38

В Симферополе в продуктовом магазине произошел пожар

Площадь возгорания составила 400 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. В продуктовом магазине в Симферополе произошел пожар, его площадь составила 400 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

"В 17:23 мск поступило сообщение о коротком замыкании электропроводки в продуктовом магазине, расположенном в Симферополе. <…> По уточненной информации, наблюдается возгорание кровли на площади 400 кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили, что к месту пожара по повышенному рангу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.

По последним данным, открытое горение ликвидировано. 

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