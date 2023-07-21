Полицейские обнаружили крупный схрон с боеприпасами в Херсонской области

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили

ГЕНИЧЕСК, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в лесу в Чаплынском районе Херсонской области схрон с 4 минометными минами и 20 гранатами. Об этом сообщается в пятницу Telegram-канал "МВД медиа".

"Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками Росгвардии <...> изъяли из незаконного оборота партию боеприпасов неподалеку от пгт Чаплынка Чаплынского района Херсонской области. С применением средств аэроразведки на расстоянии около 5 км от населенного пункта в лесополосе стражи правопорядка обнаружили оборудованный схрон, в котором находилось 20 гранат Ф-1, 4 минометные мины калибра 120 мм, 2 выстрела к РПГ-7", - сказано в опубликованном сообщении.

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.