21 июля, 15:47,
обновлено 21 июля, 16:18

Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух

Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

За прошедшие сутки обследовано около 400 контактных лиц

ТАСС, 21 июля. Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживающих в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух, у одного из них есть клинические проявления инфекции, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Читайте также
В Тамбове запретили купание в реках из-за подозрений на холеру у гражданина ИндииВ Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с подозрением на холеру

"За прошедшие сутки обследовано около 400 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики. Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено. На стационарном лечении находятся два гражданина Индии: один с клиническими проявлениями инфекции, второй без клинических проявлений", - сообщили в пресс-службе, добавив, что состояние пациентов удовлетворительное.

Отмечается, что в регионе усилена дезинфекция сточных вод очистных сооружений, усилен контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, связанный с выявлением инфекционного заболевания у трудового мигранта из Индии. 

Теги:
ИндияРоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация