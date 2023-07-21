Число госпитализированных под Тамбовом с подозрением на холеру выросло до двух

За прошедшие сутки обследовано около 400 контактных лиц

ТАСС, 21 июля. Число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, проживающих в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, выросло до двух, у одного из них есть клинические проявления инфекции, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"За прошедшие сутки обследовано около 400 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики. Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено. На стационарном лечении находятся два гражданина Индии: один с клиническими проявлениями инфекции, второй без клинических проявлений", - сообщили в пресс-службе, добавив, что состояние пациентов удовлетворительное.

Отмечается, что в регионе усилена дезинфекция сточных вод очистных сооружений, усилен контроль за безопасностью системы водоснабжения. Всего отобрано 23 пробы воды, отклонений от гигиенических нормативов не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, связанный с выявлением инфекционного заболевания у трудового мигранта из Индии.