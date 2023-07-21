Число погибших после схода оползня на западе Индии возросло до 22

Около 100 человек числятся пропавшими

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня в ночь на четверг в индийском штате Махараштра достигло 22, около 100 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила в пятницу местная полиция.

Ранее сообщалось о 13 погибших. Спасатели работали на месте происшествия в течение всего дня, с наступлением темноты поиски были остановлены и будут возобновлены утром в субботу.

Оползень сошел на десятки домов в деревне в округе Райгад в ночь на четверг. Там в тот момент находились более 200 человек. Более 70 из них удалось спастись, еще 21 человека извлекли живыми из-под массы земли.

Работу спасателей осложняют продолжающиеся ливни, а также расположение в труднодоступной местности населенного пункта, оказавшегося под ударом стихии. Не исключено, что число погибших возрастет.