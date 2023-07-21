ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Вязовое и Графовку Краснояружского района Белгородской области. В Графовке осколками снарядов повреждена линия электропередачи, а в Вязовом повреждения получили частный жилой дом и автомобиль, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попали два населенных пункта Краснояружского района. Пострадавших нет, есть повреждения. В селе Вязовое осколками снарядов повреждены один частный жилой дом и автомобиль. В селе Графовка повреждена линия электропередачи", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте случившегося, подомовой обход территорий продолжается.