21 июля, 16:21
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Вязовое и Графовку Краснояружского района Белгородской области. В Графовке осколками снарядов повреждена линия электропередачи, а в Вязовом повреждения получили частный жилой дом и автомобиль, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попали два населенных пункта Краснояружского района. Пострадавших нет, есть повреждения. В селе Вязовое осколками снарядов повреждены один частный жилой дом и автомобиль. В селе Графовка повреждена линия электропередачи", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте случившегося, подомовой обход территорий продолжается. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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