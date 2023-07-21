21 июля, 16:27

В Копенгагене мужчина ранил ножом трех человек возле центра психиатрии

Нападавший находится в полиции

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. /ТАСС/. Три человека доставлены в пятницу в больницу с ножевыми ранениями в результате нападения на них 41-летнего мужчины рядом с центром психиатрии Glostrup в Копенгагене. Об этом в Twitter сообщает полиция.

"Три человека были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Задержан подозреваемый - 41-летний мужчина", - написали стражи порядка.

Нападавший находится в полиции, которая пока ничего не сообщает о состоянии потерпевших и не называет имя преступника и статью, которая ему инкриминируется.

Мужчина будет допрошен в субботу для вынесения решения в отношении его дальнейшего задержания. 

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