21 июля, 17:34

У Мещанского суда задержали бывшего народного губернатора Донецкой области Губарева

Он выступал перед собравшимися в поддержку экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывший народный губернатор Донецкой области, участник СВО на Украине в составе народной милиции Донецкой Народной Республики Павел Губарев задержан у здания Мещанского суда в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед зданием суда собралась толпа из нескольких десятков человек. Губарев начал выступать перед собравшимися в поддержку арестованного судом за призывы к экстремизму экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Вскоре после этого Губарева задержали сотрудники полиции. 

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