21 июля, 17:51

В Симферополе ликвидировали пожар в продуктовом магазине

Площадь возгорания составила 400 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Крупный пожар в продуктовом магазине в Симферополе полностью потушен, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

"В 20:20 мск пожар на ул. Балаклавской в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск. Площадь возгорания составила 400 кв. м. В 18:35 мск объявлена локализация, после ликвидации открытого горения были проведены работы по разбору конструкций и сгоревших материалов. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в ведомстве. 

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