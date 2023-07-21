В Симферополе ликвидировали пожар в продуктовом магазине

Площадь возгорания составила 400 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Крупный пожар в продуктовом магазине в Симферополе полностью потушен, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

"В 20:20 мск пожар на ул. Балаклавской в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск. Площадь возгорания составила 400 кв. м. В 18:35 мск объявлена локализация, после ликвидации открытого горения были проведены работы по разбору конструкций и сгоревших материалов. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в ведомстве.