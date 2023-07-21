ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

ТАСС, 21 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества.
Также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский, разрушений и пострадавших нет, написал в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Обстрелян со стороны Украины Глушковский район. В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества", - написал Старовойт.
Губернатор добавил, что еще восемь раз ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский. В результате обстрела пострадавших и разрушений в поселке нет.