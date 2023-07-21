21 июля, 18:43

Бывшего народного губернатора Донецкой области Губарева отпустили после задержания

Он выступал перед собравшимися у Мещанского суда в поддержку экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывшего народного губернатора Донецкой области, участника СВО на Украине в составе народной милиции Донецкой Народной Республики Павла Губарева отпустили из отдела полиции после задержания у здания Мещанского суда в Москве. Об этом он сам рассказал журналистам.

"Меня отпустили из полиции после разъяснения о недопустимости проведения одиночных пикетов", - заявил Губарев.

Ранее в пятницу Губарев начал выступать перед собравшимися у суда в поддержку арестованного за призывы к экстремизму экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который обвиняется в призывах к экстремизму. Вскоре после этого Губарева задержали сотрудники полиции. 

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