Под Ростовом ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой

Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Открытое горение на складе с макулатурой в городе Аксае Ростовской области ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 23:30 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в Аксае Ростовской области поступило в 17:15 мск, пожару был присвоен второй ранг сложности, затем он был увеличен до третьего. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что возгорание тушат 70 человек, задействованы 24 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн. В 19:36 мск возгорание было локализовано на площади 2,5 тыс. кв. м.

В связи со случившимся прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.