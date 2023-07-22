Reuters: россиянин Лихтенштейн пошел на сделку с прокуратурой США по делу биржи Bitfinex

По информации агентства, Илья Лихтенштейн и его жена заявят о принятом решении суду в Вашингтоне, в котором рассматривается их дело, 3 августа

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Гражданин России Илья Лихтенштейн и его супруга американка Хизер Морган пошли на сделку с органами прокуратуры США в рамках судебного разбирательства дела о кибератаке на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на документы американской судебной системы информационное агентство Reuters.

По его свидетельству, Лихтенштейн и Морган заявят о принятом решении суду в Вашингтоне, в котором рассматривается их дело, 3 августа.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там. У него двойное гражданство - России и США, его супруга является гражданкой Соединенных Штатов. Оба были задержаны в Нью-Йорке в феврале 2022 года по обвинению в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Позднее суд распорядился перевезти Лихтенштейна и Морган из Нью-Йорка в Вашингтон для проведения дальнейшего разбирательства по их делу.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало украденные во время кибератаки на Bitfinex биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.