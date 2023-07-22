Турция направит в Грецию два самолета для борьбы с лесными пожарами

По указанию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для тушения пожаров также направили вертолет

ТАСС, 22 июля. Турция отправит в Грецию два самолета-амфибии и вертолет для тушения лесных пожаров в Греции. Об этом в пятницу сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции в Twitter.

"По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию будут отправлены 2 пожарных самолета и 1 пожарный вертолет", - говорится в сообщении.

Израиль, Италия, Кипр и Франция также отправили в Грецию технику для борьбы с лесными пожарами.

В Греции из-за жаркой погоды ежедневно тушат несколько десятков очагов лесных пожаров. Наиболее крупные зафиксированы на острове Родос, на западе центральной области Аттика близ местечка Дервенохорья и около города Лутраки. При этом греческие метеорологи предупреждают о приближении новой волны экстремально жаркой погоды. К воскресенью столбик термометра приблизится к 45 градусам.