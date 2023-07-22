22 июля, 00:44
Лесные пожары в России

В Магаданской области площадь лесных пожаров составила почти 40,3 тыс. га

К тушению возгораний привлекли 295 человек

ТАСС, 22 июля. Огнем лесных пожаров в Магаданской области охвачено почти 40,3 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На территории региона проводятся работы по тушению 16 природных пожаров на площади 40 273 га. К тушению пожаров привлечено 295 человек", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что в регионе работают 178 сотрудников баз авиационной и наземной охраны лесов из Иркутской и Еврейской автономной областей, Приморья, Забайкалья и Республики Тыва. На контроле у властей, спасателей и лесопожарных формирований природный пожар на особо охраняемой природной территории заповедника "Магаданский". Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, проводится информирование населения о пожарной обстановке.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В семи муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы, проведение всех видов пожароопасных работ, включая сельхозпалы. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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