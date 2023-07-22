Yonhap: в Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

Чхве Ын Сун, которой сейчас 76 лет, заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание после отклонения апелляции

СЕУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Республики Корея задержали тещу президента страны Юн Сок Ёля - Чхве Ын Сун - за подделку банковского документа о балансе на счете. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap.

Это произошло после того, как суд отклонил ее апелляцию на вынесенный в 2021 году приговор о лишении свободы сроком на один год за совершенное нарушение закона. Тогда она не была арестована.

Чхве Ын Сун, которой сейчас 76 лет, заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание после отклонения апелляции, отмечает агентство.

Женщину обвиняют в том, что она подделала справку о внесении на счет 34,7 млрд вон (около $27 млн), которую затем использовала для покупки участков земли в городе Соннам к югу от Сеула в 2013 году. Апелляционный суд счел это тяжким преступлением.

Теща президента Республики Корея ранее уже проходила по делу о мошенничестве при получении в 2015 году пособий по государственному медицинскому страхованию на сумму около $1,7 млн после того, как она открыла учреждение по уходу за пожилыми без необходимой для этого медицинской лицензии. Изначально ее приговорили к трем годам тюрьмы, однако в конечном итоге суд Сеула в прошлом году признал ее невиновной.