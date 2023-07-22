В Комсомольске-на-Амуре арестовали мужчину, сбросившего ребенка с балкона

Против него возбудили уголовное дело

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу жителя Комсомольска-на-Амуре, который сбросил маленькую девочку с балкона. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Инцидент произошел 20 июля. Женщина оставила свою дочь с няней у нее дома. Вечером няня с девочкой отправилась в гости к соседу с третьего этажа. Там они распивали спиртные напитки. Ребенок заплакал, из-за чего пьяный мужчина сбросил девочку с балкона. Ребенка госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

Организовано также проведение проверки по признакам преступления по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), в ходе которой будет дана комплексная правовая оценка действиям матери ребенка и няни, а также по ст. 293 УК РФ (халатность) для оценки действий уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.