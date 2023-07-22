В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 633 тыс. га

К тушению возгораний привлекли 598 человек, 14 единиц техники и авиация

ТАСС, 22 июля. Лесные пожары на площади более 633 тыс. га зарегистрировали в Якутии. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

"Всего на начало суток действуют 63 лесных пожара на площади 633 124 га и 1 ландшафтный на площади 493 га. Из них локализовано 3 пожара на площади 28 760 га, включая ландшафтный пожар в 3 км от села Соболох Момского района", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировали 4 лесных пожара общей площадью свыше 15,8 тыс. га. Обнаружено 4 новых лесных пожара на 666 га.

К борьбе с огнем привлечено 598 человек, 14 единиц техники и авиация.

Отмечается, что все пожары возникли из-за гроз. Большинство из них находятся в зоне контроля, в труднодоступных и удаленных местностях.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 449 лесных пожаров на землях лесного фонда на площади 1 млн га, 50 ландшафтных на площади 5,3 тыс. га, а также 2 лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 15,3 га.