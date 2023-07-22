В Новосибирской области арестовали подозреваемого в попытке поджечь военкомат

Под стражей он проведет до 16 сентября

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области отправил под стражу мужчину, подозреваемого в попытке поджога военкомата в Бердске. Об этом в субботу сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 16 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Мужчина 19 июля пытался поджечь здание военкомата в Бердске. Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия обнаружили пластиковую пятилитровую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.