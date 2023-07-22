В ДТП с автобусом и "Камазом" в КБР пострадали 12 человек

Они получили травмы различной степени тяжести

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Авария с участием рейсового автобуса и "Камаза" произошла в Кабардино-Балкарии. По предварительной информации, пострадали 12 человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

"22 июля около 8:00 на 472-м км ФАД Р-217 "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту Махачкала - Ростов, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 32-летний местный житель. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Движение на участке автодороги организовали в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Организован объезд через автомобильные дороги Старый Черек - Черная Речка и Нарткала - Озрек - Хатуей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Урванскому району, спасатели, медики и автоинспекторы.

В пресс-службе республиканского ГУ МЧС журналистам сообщили, что автобус ехал по маршруту Махачкала - Ростов. Пострадавших доставили в больницу Нальчика.