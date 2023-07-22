22 июля, 07:59
Лесные пожары в России

В Югре количество лесных пожаров за сутки сократилось с 20 до 11

Их общая площадь составила 3 284 га

ТАСС, 22 июля. Количество лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки сократилось с 20 до 11, большинство из них локализовали. Об этом сообщили в субботу в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

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"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 22 июля, в Югре проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 3 284 га, из которых локализованы 9 на площади 3 159,6 га", - говорится в сообщении.

Действует также один ландшафтный пожар на площади 5 га в Нижневартовском районе. К их ликвидации привлекли порядка 300 работников Авиалесоохраны Югры, Центроспас-Югории, главного управления МЧС по Югре, арендаторов, добровольцев.

На утро 21 июля в регионе действовали 20 лесных пожаров, их площадь составляла 3 236,15 га.

В Югре ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. На всей территории региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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