22 июля, 08:16,
обновлено 22 июля, 09:27
Военная операция на Украине

Глава Крыма сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать инфраструктурные объекты

Михаил Метцель/ ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Михаил Метцель/ ТАСС

По данным Сергея Аксенова, организована работа всех профильных служб

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщил в субботу глава региона Сергей Аксенов, уточнив, что атаке подвержен склад боеприпасов, никто не пострадал.

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"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы республики для ликвидации возможных последствий задействовали сотрудников МЧС. К ситуации также привлекли все профильные службы.

Аксенов попросил жителей и гостей республики соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.

При этом, по данным главы региона, жителей населенных пунктов в радиусе 5 км от места ЧП, эвакуируют. "Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения", - сообщил Аксенов.

Кроме того, движение по Крымской железной дороге остановили. "В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - написал он. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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