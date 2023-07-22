Глава Крыма сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать инфраструктурные объекты

По данным Сергея Аксенова, организована работа всех профильных служб

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Беспилотники пытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщил в субботу глава региона Сергей Аксенов, уточнив, что атаке подвержен склад боеприпасов, никто не пострадал.

"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы республики для ликвидации возможных последствий задействовали сотрудников МЧС. К ситуации также привлекли все профильные службы.

Аксенов попросил жителей и гостей республики соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации.

При этом, по данным главы региона, жителей населенных пунктов в радиусе 5 км от места ЧП, эвакуируют. "Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения", - сообщил Аксенов.

Кроме того, движение по Крымской железной дороге остановили. "В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге", - написал он.