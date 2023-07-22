ФСБ раскрыла в московском регионе ячейку религиозных экстремистов "Таблиги Джамаат"

Правоохранители задержали девять человек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по городу Москве и Московской области пресекли деятельность запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", сообщили в ведомстве.

"ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории Российской Федерации). В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены жители московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов", - сказали в ведомстве.

В Москве и Подмосковье задержано девять человек, возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации. В ходе обысков в местах их проживания обнаружена религиозная литература экстремистского содержания, а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания.