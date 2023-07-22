Суд назначил домашний арест бывшему белгородскому вице-губернатору Полежаеву

Он признал вину в полном объеме

БЕЛГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Свердловский районный суд Белгорода в субботу поместил под домашний арест бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Белгородской области.

"Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме, дал признательные показания ", - сказали в пресс-службе.

Пресс-служба Следственного комитета России в пятницу сообщила о задержании Полежаева и возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, он, замещая должность заместителя губернатора Белгородской области, в 2022-2023 годы получил от директора одной из строительных компаний в качестве вознаграждения два иностранных автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За это Полежаев должен был оказать содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с организацией контрактов в сфере ЖКХ.