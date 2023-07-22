В Екатеринбурге при проведении рейдов выявили 20 нарушавших законодательство иностранцев

Большинству из них грозит административное выдворение за пределы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов при проведении двух рейдов в Екатеринбурге выявили 20 иностранцев, нарушавших российское законодательство. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области.

"В ходе очередной проверки комиссия нагрянула в екатеринбургский хостел "Искра". В результате рейда в средстве размещения выявлено восемь граждан, пребывающих на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства. Ранее спецслужбы осуществили проверку ООО "Хлебный двор" в [поселке] Белоярском, которое занимается производством хлебобулочных изделий и продажей товаров бакалейного ассортимента [ТМ "Баженовский хлеб"]. На предприятии комиссия выявила 12 иностранцев, осуществляющих на производстве незаконную трудовую деятельность", - говорится в сообщении.

По итогам проверок на всех выявленных нарушителей составлены протоколы о привлечении к административной ответственности, 12 из них в ближайшее время грозит административное выдворение за пределы России.

В сообщении отмечается, что в преддверии Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 до 31 августа, частота подобных проверок будет значительно увеличена.