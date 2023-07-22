22 июля, 09:39

В Курчатове задержали двух подозреваемых в избиении в ночном клубе сотрудников Росгвардии

Дело направили в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения

ТАСС, 22 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудников Росгвардии в ночном клубе в Курчатове Курской области. Двоих подозреваемых задержали, сообщали ТАСС в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Их задержали, сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения. Документы ушли в суд", - рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 14 июля в одном из ночных клубов Курчатова. Видео с избиением росгвардейцев выложили в интернете. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".  

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