В Югре сняли режим ЧС в лесах регионального характера

Решение приняли в связи со стабилизацией обстановки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера сняли в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства в субботу.

"В Югре снят режим ЧС в лесах регионального характера и региональный уровень реагирования. Соответствующее постановление сегодня подписала губернатор Наталья Комарова в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 22 июля в Югре проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 3 284 га, из которых локализовали 9 на площади 3 159,6 га. Действует также один ландшафтный пожар на площади 5 га в Нижневартовском районе.

Власти Югры ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа 8 июля. Площадь пожаров тогда превышала 9 тыс. га.