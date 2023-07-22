В Татарстане в ДТП погибли двое детей

Еще два человека пострадали

ТАСС, 22 июля. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Татарстане погибли двое детей, сообщила в субботу пресс-служба республиканской прокуратуры.

Авария произошла утром на пересечении дорог Казань - Оренбург и Новошешминск - Шереметьево - Карамалы. "По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kaptur, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу автомобилю Scania. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей", - говорится в сообщении.

Еще два пассажира автомобиля Renault Kaptur получили тяжелые травмы. По факту аварии организовали доследственную проверку, ее ход контролирует районная прокуратура.