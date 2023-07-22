В Подмосковье пьяный вооруженный мужчина проник в дом в поселке Шервуд

При его задержании в здании возник пожар

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пьяный вооруженный человек проник в дом в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, сообщили ТАСС в субботу в правоохранительных органах.

"В поселке Шервуд Истринского района в один из домов проник пьяный мужчина. Предварительно установлено, что захвата заложников нет", - сказал собеседник агентства.

О проникновении в жилище в полицию сообщила охрана поселка, когда обнаружила разбитое окно. Прибывший на место участковый уполномоченный установил, что в доме находится пьяный мужчина с оружием.

При задержании мужчины в доме начался пожар. "В настоящее время ведется штурм дома, в котором засел вооруженный мужчина. Он применял коктейли Молотова, начался пожар в доме", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного главка МВД России уточнили, что до этого мужчина в балаклаве и с оружием пытался удерживать в доме участкового полиции и сотрудника ЧОП, но они покинули дом. "Злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию и установления его мотивов", - добавили в МВД.

После угроз полицейскому в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело. "Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В экстренных службах агентству подтвердили, что дом, в котором засел мужчина, горит. Пожарные находятся на месте, но не могут приступить к тушению, пока злоумышленник не задержан.

Как уточнила подмосковная прокуратура, на место ЧП прибыл и.о. прокурора города Истры Никита Мозговой. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о захвате заложников в коттеджном поселке "Шервуд" в Московской области.