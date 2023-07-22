В Волгограде арестовали троих подозреваемых в разбойном нападении на девушку

Пострадавшую госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Волгограда в субботу арестовал до 20 сентября троих подозреваемых в разбойном нападении на девушку, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Советским районным судом Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 сентября троим подозреваемым в разбойном нападении на девушку у Волгоградского кооперативного института", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК России по области сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения на 19-летнюю девушку трех молодых людей, использовавших пневматический пистолет и бейсбольную биту. Девушку госпитализировали, подозреваемых в нападении задержали.

По версии следствия, ночью 19 июля двое несовершеннолетних и 18-летний молодой человек совершили разбойное нападение на 19-летнюю девушку у дома №37 по улице Районной в Волгограде. Они избили потерпевшую бейсбольными битами и несколько раз выстрелили в нее из пневматического пистолета, забрали у нее 9,3 тыс. рублей, мобильный телефон и скрылись. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, пулевые ранения плеча, грудной клетки и бедра.

Кроме того, как полагает следствие, в тот же день один из несовершеннолетних подозреваемых совершил еще одно разбойное нападение в Советском районе Волгограда - открыто похитил у потерпевшего 4 тыс. рублей, использовав пневматический пистолет.